Calciomercato Juventus | Kean dice sì ai bianconeri | ma occhio al muro dell’Everton

(Di sabato 19 settembre 2020) Il ciclone dinon accenna a fermarsi. Tutte le vicende legate al posto vacante da centravanti in casaimpazzano sul web e sui social. Non solo Edin Dzeko e Luis Suarez, però, sarebbero nel mirino dei tweet dei tifosi e della società bianconera. Il nome che più ricorre nelle ultime ore è quello di Moise. Potrebbe essere proprio lui il tassello mancante che il direttore sportivo della, Fabio Paratici, starebbe cercando per completare la rosa da consegnare nelle mani del mister Andrea Pirlo. Attaccante forte fisicamente, duttile e rapido:sembra avere tutte le carte in regola per diventare un altro volto di questache punta (anche) a svecchiare la rosa. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - TUTTOJUVE_COM : Il Psg propone uno scambio alla Juventus? Ma i bianconeri... - daniele20052013 : Kulusevski: «Il mio idolo è Ibra. Che emozione parlarci!» – VIDEO -

Antonio Santurro è ufficialmente un nuovo calciatore del Catania. Il portiere arriva in prestito dal Bologna. Ecco il comunicato ufficiale comparso sul sito ufficiale del club siciliano: «Il Calcio Ca ...L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune importanti novità riguardo la cessione di Milik alla Roma. Ecco quanto evidenziato: “Milik non ha ancora risolto le ultime pendenze c ...Non solo Dzeko. In attesa del bosniaco e del via libera definitivo che arriverà quando saranno sistemate le ultime pendenze tra Milik e il Napoli per il trasferimento alla Roma dell’ex Ajax, la Juvent ...