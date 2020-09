Volevano scattarsi un selfie insieme in cima alle cascate | una scivola | l’altra tenta di salvarla ma muoiono entrambe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020)dopo essersi fatte uninad una cascata. Le amiche Bruna Vellasquez di 18 anni e Monique Medeiros di 19 sono mortendo per oltre venti metri tra le acque del Salto Caveiras, a Lages in Brasile. I media locali sono riusciti a ritrovare persino la foto che le due ragazze si sono scattate prima del tragico epilogo. A quanto risulta da alcune testimonianze le due giovani stavano camminando sul bordo della cascata. Una delle due èta mentre l’altra ha tento di agguantarla, senza riuscirci, e finendo per cadere assieme all’amica nel vuoto. Bruna è stata dichiarata morta sul colpo, mentre Monique è stata trasportata in elicottero nel vicino pronto soccorso, ma è deceduta poche ore più tardi. L'articolo ...