Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Enzo Capo Torna Dall’Ex Fidanzata! (Di giovedì 17 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: inaspettatamente, Enzo non ha partecipato alla registrazione perché è partito per Stoccarda per raggiungere la sua ex fidanzata. Intanto tra Gianluca e Davide iniziano i primi battibecchi… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, si è parlato molto di vari argomenti, tra cui anche quello di Enzo. Quest’ultimo, almeno secondo Gianni, ha dato prova che Pamela ha sempre avuto ragione. In Puntata si è parlato anche di Gemma e non solo. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Enzo è andato a Stoccarda! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 settembre 2020)di: inaspettatamente,non ha partecipato alla registrazione perché è partito per Stoccarda per raggiungere la sua ex fidanzata. Intanto tra Gianluca e Davide iniziano i primi battibecchi… Nelladidi, si è parlato molto di vari argomenti, tra cui anche quello di. Quest’ultimo, almeno secondo Gianni, ha dato prova che Pamela ha sempre avuto ragione. Insi è parlato anche di Gemma e non solo. Ecco che cosa è successo.diè andato a Stoccarda! La ...

