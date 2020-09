Supercoppa Europea 2020, Uefa ribadisce che Bayern Monaco-Siviglia sarà a porte aperte (Di giovedì 17 settembre 2020) La Supercoppa Europea 2020 si giocherà a porte aperte e dunque in presenza di un numero ridotto di tifosi. Il match tra Bayern Monaco e Siviglia, come ribadito dall’Uefa, sarà disputato con tremila tifosi a testa per ciascuna squadra alla Puskas Arena di Budapest. L’Ungheria, però, è stata identificata dalla Germania come un’area a rischio coronavirus e sconsigliato di viaggiare, ma l’Uefa ha risposto: “La Uefa è in contatto con l’FC Bayern per discutere le implicazioni della decisione delle autorità tedesche sui tifosi che viaggeranno”. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Lasi giocherà ae dunque in presenza di un numero ridotto di tifosi. Il match tra, come ribadito dall’, sarà disputato con tremila tifosi a testa per ciascuna squadra alla Puskas Arena di Budapest. L’Ungheria, però, è stata identificata dalla Germania come un’area a rischio coronavirus e sconsigliato di viaggiare, ma l’ha risposto: “Laè in contatto con l’FCper discutere le implicazioni della decisione delle autorità tedesche sui tifosi che viaggeranno”.

