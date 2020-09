Negazionisti No Mask irrompono in un centro commerciale (Di giovedì 17 settembre 2020) Avviene in Florida, negli Stati Uniti: un gruppo di “no Mask” entra in un supermercato. Tolte le maschere, iniziano a correre e gridare slogan per i corridoi. Un gruppo di persone entrano in un supermercato: parte la musica, e tutti si strappano la mascherina. Si tratta di attivisti “no Mask”, che lanciano una specie di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Avviene in Florida, negli Stati Uniti: un gruppo di “no” entra in un supermercato. Tolte le maschere, iniziano a correre e gridare slogan per i corridoi. Un gruppo di persone entrano in un supermercato: parte la musica, e tutti si strappano la mascherina. Si tratta di attivisti “no”, che lanciano una specie di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

gptestolin : Un po’ drastica la punizione .. i negazionisti ne tengano però in debito conto: Indonesia, i No Mask costretti a sc… - IacobellisT : NEGAZIONISTI, NO MASK, NO VAX, ESTREMA DESTRA IN PIAZZA? Ecco chi c'era veramente Sabato a Roma.' - ilciccio67 : @MauroAsara Ecco, e poi leggi qua, tutto ti sarà più chiaro - ilciccio67 : Ed ecco il vero motivo per cui la scuola di Ostia cui fa riferimento B Barillari con la citazione di 'Se questo è u… - MondoGaio : Ma che bella iniziativa da proporre in Italia #covid #negazionisti -