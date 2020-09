"Messaggio giusto". Coronavirus, pazzesco: il Cts incorona Briatore. E ora? (Di giovedì 17 settembre 2020) “Nelle parole di Flavio Briatore c'è un Messaggio giusto: questa non è una malattia da considerare mortale o gravissima, soprattutto oggi che abbiamo le conoscenze su come trattarla”. Così Luca Richeldi ha commentato a Sky Tg24 la prima uscita pubblica dell'imprenditore del Billionaire, che è tornato a Montecarlo dopo aver superato la positività al Coronavirus. Il direttore dell'unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma è anche un componente del comitato tecnico scientifico che si occupa dell'emergenza Coronavirus, quindi il suo parere è da considerare autorevole: “Il fatto che la polmonite da Covid non sia la peggiore lo sappiamo, ma che sia meglio evitarla è lapalissiano. Ciò non toglie che chi si ammala ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Nelle parole di Flavioc'è un: questa non è una malattia da considerare mortale o gravissima, soprattutto oggi che abbiamo le conoscenze su come trattarla”. Così Luca Richeldi ha commentato a Sky Tg24 la prima uscita pubblica dell'imprenditore del Billionaire, che è tornato a Montecarlo dopo aver superato la positività al. Il direttore dell'unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma è anche un componente del comitato tecnico scientifico che si occupa dell'emergenza, quindi il suo parere è da considerare autorevole: “Il fatto che la polmonite da Covid non sia la peggiore lo sappiamo, ma che sia meglio evitarla è lapalissiano. Ciò non toglie che chi si ammala ...

"Il fatto che la polmonite da Covid non sia la peggiore lo sappiamo, ma che sia meglio evitarla è lapalissiano. Nelle parole di Briatore c'è un messaggio giusto: questa non è una malattia da considera ...

