Ascolti tv | parte bene “Temptation Island”

È andata in onda, ieri sera, mercoledì 16 settembre la prima puntata della nuova edizione di "Temptation Island" con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Il programma parte bene e raccoglie, in termini d'ascolto, 2.958.000 spettatori con il 18.78% ottenendo un lieve miglioramento rispetto allo scorso anno con l'edizione Vip (2.949.000 e il 18,16%). Superata la concorrenza di Rai Uno e di Alberto Angela che con il suo racconto di Roma ha ottenuto 3.1 milioni e il 15.89% di share. Su Rai Due, il finale di stagione di "The Good Doctor 3″ ha coinvolto 1.676.000 spettatori pari al 7.21% di share nel primo episodio, e 1.757.000 spettatori pari all'8.48%, nel secondo episodio.

