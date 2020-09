Monza | Galliani | “Ibrahimovic? Ingaggio non alla portata Ma in Serie A…”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “No, quello di Zlatan era un giochino divertente che abbiamo fatto io e lui. E’ chiaro ed evidente che l’di Ibra non è fattibile per il. Magari se andremo inA ci faremo un pensierino…“. Lo ha dichiarato Adriano, ex ad del Milan e ora amministratore delegato del, intervistato a Novastadio su Telenova a proposito della suggestione di mercato che in passato ha accostato il futuro del fuoriclasse svedese a quello del club brianzolo.

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "No, quello di Zlatan era un giochino divertente che abbiamo fatto io e lui. E' chiaro ed evidente che l'ingaggio di Ibra non è fattibile per il Monza. Magari se andremo in S ...Sarà il Monza di Christian Brocchi a tenere a battesimo, venerdì 25 settembre, il nuovo campionato di Serie B. La formazione brianzola, tornata nel torneo cadetto dopo 19 anni grazie al sapiente lavor ...