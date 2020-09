GF Vip: Tommaso Zorzi rientra in Casa, niente di grave per l’influencer (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’influencer è rientrato in Casa dopo una notte di accertamenti. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi rientra in Casa Lunedì 14 settembre è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ad appena due giorni dall’inizio del programma sono già successe molte cose. Una di queste è la malattia di Tommaso Zorzi. Pare che l’influencer non si sentisse bene anche prima della puntata e nella notte è salita la febbre. Il concorrente è stato isolato per poter fare ulteriori accertamenti. Forse per sbaglio ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’influencer &eto indopo una notte di accertamenti. Ecco che cosa &e; successo Grande Fratello Vip:inLuned&i; 14 settembre &e; iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ad appena due giorni dall’inizio del programma sono gi&a; successe molte cose. Una di queste &e; la malattia di. Pare che l’influencer non si sentisse bene anche prima della puntata e nella notte &e; salita la febbre. Il concorrente &e; stato isolato per poter fare ulteriori accertamenti. Forse per sbaglio ...

