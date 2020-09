Atalanta | Zapata torna in campo per amichevole

partenope45 : @ADeLaurentiss Salve piangente solo quali puo’ fare l’uomo di legno a meno che’ non si sblocca come ha fatto Zapata all’Atalanta - barber_sevilla : @MrHeisenberg78 @Dadodiana8413 ero serio eh, siamo andati in champions l'ultima volta con questa difesa (Abbiati, A… - gigginotweet : @Torrenapoli1 @PRGMRG @angianna78 @antofns Pagato una miseria, prestato a destra e manca e poi ceduto a 16-17 milio… - danieleinad83 : @nellogiovane69 @PietroLazze @technofab_it Nell'Atalanta c'è Gomez che scende a fare il regista e uno tecnico e/o v… - sonostorie : @ivomirko E Falchetti e Mengoni all'Atalanta, in cambio di 3/4 di Zapata... -

(ANSA) - BERGAMO, 16 SET - Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.C’è ottimismo per l’arrivo di Sam Lammers all’Atalanta. L’attaccante del PSV ... il via libera a breve (9 milioni di euro la cifra totale, ndr). Per il vice Zapata bisogna ancora pazientare, ma non ...Scommessa? Per 9 milioni di motivi (e anche sotto il profilo dei numeri) no. L’Atalanta aveva bisogno di un vice Zapata: tecnicamente parlando, un suo sosia in grado di compensare l’assenza del colomb ...