Tutti i medici dicevano che doveva abortire se voleva sopravvivere | ma oggi è nata Aurora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina, all’Istituto nazione tumori Pascale di Napoli, è. Non una nascita come le altre. Perché il suo nome simboleggia, dicono con orgoglio i, l’alba di un nuovo giorno. La sua nascita è proprio l’inizio di una nuova vita per sua madre, Consiglia Varriale, 42 anni, di Quarto (Napoli). La sua vita, all’improvviso, si era fermata a marzo, quando al terzo mese di gravidanza ha scoperto di avere un tumore al seno.che consultava leche avrebbe dovutooperarsi subito e subito sottoporsi a un ciclo di chemioterapia, la cui tossicità è nota. Ma la donna a quella gravidanza nonrinunciare, anche a costo della ...