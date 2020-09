Reddito di cittadinanza, Inps: percettori aumentati del 25 per cento (Di martedì 15 settembre 2020) I nuovi dati dell’Inps sul Reddito di cittadinanza: “I percettori sono aumentati del 25 per cento”. ROMA – Sono stati resi noti i dati Inps del mese di agosto sul Reddito di cittadinanza. Secondo quanto riferito dall’Istituto di prevenzione, c’è stato un incremento dei percettori del beneficio del 25% per quanto riguarda i nuclei familiari. Incremento anche delle persone coinvolte (21%) con riferimento al mese di gennaio. Complessivamente tra Reddito e pensione di emergenza c’è stata una crescita del 23% con i nuclei familiari che superano quota 1,3 milioni. I dati sulle misure decise dal Governo per l’emergenza Covid-19 Nei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) I nuovi dati dell’suldi: “Isonodel 25 per”. ROMA – Sono stati resi noti i datidel mese di agosto suldi. Secondo quanto riferito dall’Istituto di prevenzione, c’è stato un incremento deidel beneficio del 25% per quanto riguarda i nuclei familiari. Incremento anche delle persone coinvolte (21%) con riferimento al mese di gennaio. Complessivamente trae pensione di emergenza c’è stata una crescita del 23% con i nuclei familiari che superano quota 1,3 milioni. I dati sulle misure decise dal Governo per l’emergenza Covid-19 Nei ...

