Presidente Lione: «Il Barcellona non può fare offerte per Depay» (Di martedì 15 settembre 2020) Memphis Depay non vestirà la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione: le parole del Presidente del Lione Memphis Depay non si trasferirà al Barcellona nel corso di questa finestra di mercato. A confermarlo su Twitter è il Presidente del Lione Jean-Michel Aulas. «Il Presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un’offerta #Memphis». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Memphisnon vestirà la maglia delnel corso della prossima stagione: le parole deldelMemphisnon si trasferirà alnel corso di questa finestra di mercato. A confermarlo su Twitter è ildelJean-Michel Aulas. «Ildel Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità diun’offerta #Memphis». Leggi su Calcionews24.com

