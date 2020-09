#NamethatTune – Indovina la canzone – Prima puntata del 15/09/2020 – Con Enrico Papi su TV8. (Di martedì 15 settembre 2020) C’era una volta Il musichiere, programma della primissima televisione condotto da Mario Riva sul finire degli Anni 50. C’è stato anche Sarabanda, in onda dal 1997 al 2004 e tornato anche nel 2009 e nel 2017. Adesso, su TV8, è tempo di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo game show condotto da Enrico Papi di cui questa sera, alle 21:25, andrà in onda la Prima puntata. NAME THAT TUNE … L'articolo #NamethatTune – Indovina la canzone – Prima puntata del 15/09/2020 – Con Enrico Papi su TV8. Leggi su unduetre (Di martedì 15 settembre 2020) C’era una volta Il musichiere, programma della primissima televisione condotto da Mario Riva sul finire degli Anni 50. C’è stato anche Sarabanda, in onda dal 1997 al 2004 e tornato anche nel 2009 e nel 2017. Adesso, su TV8, è tempo di Name that tune –la, il nuovo game show condotto dadi cui questa sera, alle 21:25, andrà in onda la. NAME THAT TUNE … L'articololadel 15/09/– Consu TV8.

Ultime Notizie dalla rete : #NamethatTune Indovina Enrico Papi: «Questa volta canto anch’io!”

La musica nella vita di Enrico Papi c’è da sempre. Fin da quando suonava il piano da ragazzo («studiando la musica classica capisci quanto siano importanti le note») o intratteneva il pubblico prima d ...

Papi e la scalata di Tv8 alle reti generaliste

Aquesto punto la strada di Tv8, canale in chiaro di Sky, è delineata. Il nuovo show del martedì sera Name that tune – Indovina la canzone, condotto da Enrico Papi, conferma la scelta di dar vita a una ...

Indovina la canzone 15 settembre, diretta su Tv8, vince il Team Lamborghini

Questa sera, martedì 15 settembre alle 21:25, Enrico Papi inizia su Tv8 la sua avventura alla conduzione di Name that tune – Indovina la canzone. È il nuovo quiz musicale della rete generalista di Sky ...

