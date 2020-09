Mascherine, gel e distanza: come andremo ai seggi La videoscheda in 2 minuti (Di martedì 15 settembre 2020) Giù la mascherina per farsi identificare, percorsi separati di ingresso e di uscita, voto domiciliare per chi è in isolamento. Compenso più alto per gli scrutatori dei seggi speciali Covid Leggi su corriere (Di martedì 15 settembre 2020) Giù la mascherina per farsi identificare, percorsi separati di ingresso e di uscita, voto domiciliare per chi è in isolamento. Compenso più alto per gli scrutatori dei seggi speciali Covid

Mov5Stelle : Abbiamo consegnato 100 milioni di mascherine e 400mila litri di gel igienizzante. E non dimentichiamo che siamo l'u… - GiovanniToti : Anche oggi le aziende del trasporto pubblico locale in #Liguria non ci segnalano criticità sugli autobus degli stud… - agenziaimpress : #Coronavirus. Elezioni al tempo di #COVID__19 in #Toscana. Mascherine per tutti, gel sanificante e voto a domicilio… - Stegosauro : @Mov5Stelle @a70199617 Nonostante le assurde e irritanti regole imposte dal vostro governo su mascherine che vanno… - 1970Germano : RT @SandraBattisti: Elezioni 2020 e coronavirus: mascherine e gel, come funziona il voto di Regionali e Referendum -

Seggi aperti domenica e lunedì. Previsti anche due Covid per positivi e in quarantena - Tanti forfait per la paura. Obbligo di distanze, mascherina e di igienizzarsi (due volte) le mani A Como, a diff ...

Elezioni, nel Bresciano 52 sezioni diverse dalle scuole. A Lonato e Rovato possibile ballottaggio

La scuola è iniziata da poco, ma già lunedì si vota per amministrative e referendum. Ed è proprio per non interrompere subito le lezioni che 20 Comuni della provincia di Brescia hanno scelto di trasfe ...

Firenze si prepara al voto anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria

Tessera elettorale, documento di riconoscimento e, soprattutto, la mascherina. Senza protezione non si potrà entrare nelle sezioni per votare. Sono alcune delle regole contenute nel 'decalogo' del Com ...

