Johnny lo Zingaro catturato nel sassarese (Di martedì 15 settembre 2020) SASSARI (ITALPRESS) – La polizia, in collaborazione con la polizia penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come “Johnny lo Zingaro” evaso dal carcere qualche giorno fa.L’uomo è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari.Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) SASSARI (ITALPRESS) – La polizia, in collaborazione con la polizia penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come “lo” evaso dal carcere qualche giorno fa.L’uomo è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari.Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

AlfonsoBonafede : L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro c… - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - matteosalvinimi : Nonostante evasioni, omicidi, un rapimento e una raffica di rapine, Johnny Lo Zingaro è evaso per la TERZA volta do… - sgattaralais : RT @AlfonsoBonafede: L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro cong… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: ?? Arrestato il latitante Giuseppe Mastini, soprannominato #JohnnyLoZingaro. Era scappato dopo un permesso premio il 6 set… -