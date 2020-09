GF Vip | il crollo di Flavia Vento Esplode in un pianto disperato e minaccia di uscire

(Di martedì 15 settembre 2020) Tra schiera di vip entrati nella casa del Grande Fratello c’è anche. IL suo ingresso durante la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato uno dei momenti più divertenti della serata, che per la cronaca è stata la meno seguita di tutte le edizioni vip. Alfonso si collega con gli inquilini e chiede a Fausto, Enock, Andrea, Massimiliano e Tommaso di spostarsi in Confessionale per annunciare l’ingresso della prossima concorrente. I cinque Vip guardano curiosi la clip di presentazione e riconoscono immediatamente la loro prossima compagna d’avventura. È proprio lei,. “Sentite il canto della sirena?” domanda loro Alfonso mentrecon uno scenografico costume da sirena prova a riprodurne ...

Luca_zone : RT @fraversion: leggo profezie funeste sul futuro del Grande Fratello Vip - col solito noiosissimo corollario di crollo, asfaltato, dati sh… - FabioTraversa : RT @fraversion: leggo profezie funeste sul futuro del Grande Fratello Vip - col solito noiosissimo corollario di crollo, asfaltato, dati sh… - GiusyPoppi : RT @fraversion: leggo profezie funeste sul futuro del Grande Fratello Vip - col solito noiosissimo corollario di crollo, asfaltato, dati sh… - fraversion : leggo profezie funeste sul futuro del Grande Fratello Vip - col solito noiosissimo corollario di crollo, asfaltato,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip crollo

Caffeina Magazine

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall'inizio del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quinta edizione, e già sgorgano le prime lacrime nella casa più spiata d'Italia. A cedere, alle prime ore del m ...Leggi anche -> Alfonso Signorini racconta il suo dolore per la madre: “Mi è crollato il mondo addosso”. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA . Il direttore di ‘Chi’, Alfonso S ...LE CAUSE DELLA VAGINOSI BATTERICA. Secondo l’esperto la problematica è così diffusa a causa di nuove abitudini che riguardano la zona V. La ricerca ha evidenziato che una delle cause della vaginosi ba ...