juventusfc : ??«Un bell’allenamento oggi, avevamo bisogno di giocare tutti insieme e provare qualcosa in vista di domenica. Un bu… - juventusfc : Nove anni nella nostra casa. Buon compleanno, Allianz Stadium! - juventusfc : Nove anni di emozioni forti. Fortissime. E tutto iniziò da qui ?? - misorecordsuk : Nella Juventus brilla Portanova, figlio dell'ex difensore Daniele #Juve #Juventus - AntonySciascia : 2 anni fa uno dei miei sogni più irrealizzabili si avverava: vedere @Cristiano giocare nella mia Juventus?? Oggi un… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Juventus

La Juventus vorrebbe tanto fare da apripista: ha chiesto la possibilità di ospitare 1000 tifosi, in uno stadio che ne contiene 41.000, per domenica prossima quando esordirà in casa contro la Sampdoria ...I rossoneri monitorano la situazione dell’attaccante viola. Ma prima devono vendere Paquetà. E gli intrecci potrebbero riguardare anche Milenkovic e… Rebic Il futuro prossimo di Federico Chiesa è anco ...