Di Maio dà buca ai grillini di Civitavecchia In 50 lo aspettano inutilmente

(Di lunedì 14 settembre 2020) "Vi aspetto questa sera alle 19.30 aper dire SÌ al taglio di 345 parlamentari". Così Luigi Diaveva annunciato la sua partecipazione ad un evento del M5s a. Poi, quando doveva davvero partire per, qualcuno deve averlo informato che la partecipazione di pubblico grillino era scarsa. E ha preferito non farsi vedere e limitarsi a fare una telefonata - come riporta il sito Etruria News - Come gran dispiacere della cinquantina di persone presenti che lo hanno atteso

tempoweb : Poco pubblico per #DiMaio a Civitavecchia. E allora lui dà buca a tutti #M5S #5Stelle ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maio buca

Civonline

Più passano le settimane e più appare evidente l'inefficacia, se non la totale inutilità, degli accordi strappati dai giallorossi in giro per il Mediterraneo (e non solo) per dare un freno all'immigra ...