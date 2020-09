Challenging a chatbot | un hackathon di BTicino per valorizzare l’Ai al servizio dei clienti

Leggi su wired

(Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: via Getty Images)La smart home è un paradigma innovativo che continua a essere in ascesa: secondo i dati dell’Osservatorio Iot del Politecnico di Milano dello scorso febbraio, il mercato italiano nel 2019 è cresciuto del 40% rispetto al 2018, raggiungendo un valore di 530 milioni di euro grazie all’interesse del pubblico per le soluzioni per la sicurezza, smart home speaker ed elettrodomestici intelligenti. Gli italiani vogliono sempre più controllare l’abitazione da remoto, ridurre i consumi e trasformare la dimora grazie a scenari personalizzati e adatti ai diversi momenti del giorno. Non si tratta solo di integrare tecnologia in casa ma anche di valorizzarla al meglio. Spesso il primo passo è capire davvero le potenzialità degli impianti a disposizione o l’innovazione insita nelle diverse linee presenti sul mercato ...