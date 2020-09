Andrea Delogu a “Tutti a scuola” sviene dopo i complimenti di Mattarella – VIDEO

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 settembre 2020) A Vo’ si è tenuto oggi “Tutti a scuola”, evento di inaugurazione per la riapertura delle scuole e a condurlo Flavio Insinna eVisualizza questo post su Instagram E si conclude la carrellata dei 50 cambi per La vita in Diretta estate. E sta ancora a voi scegliere il migliore! Gli … L'articoloa “Tutti a scuola”diproviene da YesLife.it.