Al tavolo col Dragone

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Non siamo naive, ma sappiamo che la Cina ha un modello sociale, economico e politico molto diverso dal nostro”. Le parole del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in conferenza stampa con Angela Merkel e Ursula von der Leyen, accendono i riflettori su tutta la dose di realismo e prudenza che l’Unione europea sta utilizzando nelle trattative con Pechino per un accordo su commercio e investimenti. Trattative in corso dal 2013, con oltre 30 round di colloqui già fatti ma ancora complicate. Oggi però anche l’attesissima videconferenza dei tre leader europei con il presidente cinese Xi Jinping stabilisce che bisogna farcela. Come? Senza ultimatum. Entro quando? “Contano i contenuti non le scadenze”, dice von der Leyen. “C’è ancora lavoro da fare”, frena Merkel. “Entro il 2020”, spingono da ...