Ventura: "Sarà una Serie A aperta, la Juventus non parte favorita" (Di domenica 13 settembre 2020) Giampiero Ventura, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Fra i temi affrontati anche quello della prossima stagione di Serie A, dove secondo Ventura la Juventus non partirà favorita per lo Scudetto. "Non credo che la Juve farà una corsa da sola, sarà una Serie A affascinante. Per la prima volta non vedo una Juve favorita" sottolinea Ventura, "se l'Inter accontenterà Conte, sarà in piena corsa. Occhio a Lazio e Atalanta, sono più consapevoli della loro forza. Ci sarà anche il ritorno del Napoli". "Sarà una A aperta, è da folli azzardare pronostici" ha concluso l'ex Ct azzurro.

matteosalvinimi : Dal Portogallo alla Toscana, oggi con André Ventura, leader di @PartidoCHEGA, alleato della Lega nel gruppo… - sportface2016 : #calcio Giampiero #Ventura sulla stagione 2020/2021: 'Sarà una #SerieA aperta. Per la prima volta non vedo una… - MaestroMiyagi3 : @stevevicrn @giovannibrenteg Ace Ventura l'acchiappa animali sarà. - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Ventura: «Osimhen è il più grande colpo di mercato finora, dal punto di vista tecnico» Alla Gazzetta: «Ha tutto per divertir… - 100x100Napoli : L'ex CT #Ventura dice la sua sul prossimo campionato di #SerieA -

