Pirlo carico: «Sampdoria? La Juve deve essere pronta» (Di domenica 13 settembre 2020) Pirlo soddisfatto: «Ho visto quello che avevamo preparato». Le dichiarazioni del tecnico dopo il Novara Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV dopo il 5-0 al Novara. AMICHEVOLE – «È stato un bell’allenamento, avevamo bisogno di giocare insieme per la prima volta. Siamo tornati allenarci insieme soltanto giovedì e dovevamo provare qualcosa in vista di domenica. È stato un bel test nonostante il grande caldo. I giocatori si sono impegnati». PRESSIONE – «Ho visto quello che avevamo preparato. C’era voglia di riconquistare il pallone, l’aggressione in avanti- C’è da lavorare tanto ma qualcosa si è già visto, deve entrare in testa ai giocatori. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020)soddisfatto: «Ho visto quello che avevamo preparato». Le dichiarazioni del tecnico dopo il Novara Andreaha parlato antus TV dopo il 5-0 al Novara. AMICHEVOLE – «È stato un bell’allenamento, avevamo bisogno di giocare insieme per la prima volta. Siamo tornati allenarci insieme soltanto giovedì e dovevamo provare qualcosa in vista di domenica. È stato un bel test nonostante il grande caldo. I giocatori si sono impegnati». PRESSIONE – «Ho visto quello che avevamo preparato. C’era voglia di riconquistare il pallone, l’aggressione in avanti- C’è da lavorare tanto ma qualcosa si è già visto,entrare in testa ai giocatori. Sono ...

ebuggato : Carico per la prima in panchina di Pirlo. - infoitsport : Ronaldo carico per la scelta di Pirlo: il retroscena e la differenza con Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo carico Pirlo carico: «Sampdoria? La Juve deve essere pronta» Calcio News 24 Juventus, Pirlo: "L'attaccante? Mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo"

Un 5-0 da cui ripartire, verso il debutto in Serie A e con uno sguardo vigile al calciomercato. "Era la prima partita, sono soddisfatto perché ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione s ...

Tecnica, duttilità tattica e testa. Kulusevski gioiellino a disposizione di Pirlo

"Un grande talento, segnera' tanti gol". L'incoronazione di Ronaldo dopo la sfida tra le rispettive nazionali, ha caricato e allo stesso tempo responsabilizzato Kulusevski. Il giovane svedese di origi ...

Un 5-0 da cui ripartire, verso il debutto in Serie A e con uno sguardo vigile al calciomercato. "Era la prima partita, sono soddisfatto perché ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione s ..."Un grande talento, segnera' tanti gol". L'incoronazione di Ronaldo dopo la sfida tra le rispettive nazionali, ha caricato e allo stesso tempo responsabilizzato Kulusevski. Il giovane svedese di origi ...