I fratelli Bianchi hanno paura di ritorsioni: vogliono restare in isolamento

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi hanno paura di ritorsioni da parte di altri detenuti del carcere di Rebibbia e per questo hanno chiesto di restare in isolamento. I due, arrestati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (ai domiciliari) per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, dovrebbero restare in celle singole per altri sette giorni ma i loro legali hanno chiesto al giudice ei vertici del Dap di valutare il prolungamento dell'isolamento. Intanto mercoledì ci sarà un nuovo appuntamento per ricordare il 21enne di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni. Mercoledì 16 settembre alle ore 20:30 ci sarà una fiaccolata dal ...

