Di Biagio su Petagna: "Al top della condizione può diventare un valore aggiunto per il Napoli" (Di domenica 13 settembre 2020) Gigi Di Biagio, ex tecnico della Nazionale Under 21, intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino ha parlato di Andrea Petagna: "Ho l'impressione che stia lavorando bene da quando si è ripreso e nel momento in c ... Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Gigi Di, ex tecnicoNazionale Under 21, intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino ha parlato di Andrea: "Ho l'impressione che stia lavorando bene da quando si è ripreso e nel momento in c ...

tuttonapoli : Di Biagio su Petagna: 'Al top della condizione può diventare un valore aggiunto per il Napoli' - zazoomblog : Di Biagio: «Petagna può diventare un valore aggiunto per il Napoli» - #Biagio: #«Petagna #diventare #valore - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Petagna, Di Biagio: “Al top della forma sarà un valore aggiunto per il Napoli” ?? - _SiGonfiaLaRete : Petagna, Di Biagio: “Al top della forma sarà un valore aggiunto per il Napoli” ?? - news24_napoli : Di Biagio: “Petagna al top della condizione può diventare un valore… -