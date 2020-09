Stupro di Matera, Pisticci chiede scusa alle due quindicenni: «Non siamo tutti uguali» (Di sabato 12 settembre 2020) «#Noi non siamo tutti uguali. La nostra comunità vi chiede scusa»: così si legge su uno striscione esposto oggi a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera. Il riferimento è alla violenza sessuale di gruppo subita da due ragazzine inglesi di 16 e 15 anni in una villa della frazione di Pisticci. Erano in vacanza da alcuni giorni in Basilicata, da dove viene una delle due ragazze. Sono stati anche esposti dei nastri rosa su alcuni balconi: l’iniziativa di solidarietà è stata organizzata dall’associazione Dolphin. E il comune di Pisticci si costituirà parte civile nel processo«A tutela dei diritti inviolabili della persona e della libertà di ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) «#Noi non. La nostra comunità vi»: così si legge su uno striscione esposto oggi a Marconia di, in provincia di. Il riferimento è alla violenza sessuale di gruppo subita da due ragazzine inglesi di 16 e 15 anni in una villa della frazione di. Erano in vacanza da alcuni giorni in Basilicata, da dove viene una delle due ragazze. Sono stati anche esposti dei nastri rosa su alcuni balconi: l’iniziativa di solidarietà è stata organizzata dall’associazione Dolphin. E il comune disi costituirà parte civile nel processo«A tutela dei diritti inviolabili della persona e della libertà di ...

LaStampa : Gli accusati hanno fra i 19 e i 23 anni. Ecco come sono stati scoperti. Quattro in galera. Gli investigatori: «Le d… - LaStampa : Due stupri. - WLKFabio : RT @Marco_dreams: Ragazza di 19 anni stuprata al Circeo, da quello che credeva essere il suo fidanzato e da un suo amico. Stupro di gruppo… - Open_gol : Stupro di Matera, Pisticci chiede scusa alle due quindicenni: «Non siamo tutti uguali» - PaoloBersani : @Adnkronos @donnamoderna @skytg24 @lagazzettaweb @iodonna @mediasettgcom24 Cosa non avrebbe starnazzato #Salvini… -