Ostia, l'Istituto "Via mar dei caraibi" non riaprirà il 14 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) I ragazzi dell'Istituto comprensivo Statale "Via Mar dei caraibi", a Ostia, il quartiere litoraneo di Roma, credevano che lunedì 14 settembre sarebbe stato il loro primo giorno di scuola, dopo oltre sei mesi di lontananza dalle aule. Invece la dirigente scolastica, la dottoressa Lucia Carletti, a meno di 48 ore dall'inizio delle lezioni, ha pensato bene di emanare un decreto che sospende le attività didattiche proprio per la prima giornata di lezioni. Il motivo? Il più classico dei rimpalli burocratici italiani (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL RIENTRO A SCUOLA).

