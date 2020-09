Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi erano già indagati per spaccio, rissa e minacce (Di sabato 12 settembre 2020) Omicidio Willy Monteiro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi non sono accusati soltanto dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte. La procura di Velletri, infatti, aveva già messo nel mirino i due ragazzi di Artena e prima del pestaggio del ragazzo i pm avevano aperto cinque fascicoli di indagine per Marco e tre per Gabriele. spaccio di stupefacenti, lesioni, rissa e porto di oggetti atti ad offendere, per uno. spaccio, rissa e minacce, per l’altro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi non sono accusati soltanto dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte. La procura di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 settembre 2020). IMarco e Gabrielenon sono accusati soltanto dell’diDuarte. La procura di Velletri, infatti, aveva già messo nel mirino i due ragazzi di Artena e prima del pestaggio del ragazzo i pm avevano aperto cinque fascicoli di indagine per Marco e tre per Gabriele.di stupefacenti, lesioni,e porto di oggetti atti ad offendere, per uno., per l’altro. IMarco e Gabrielenon sono accusati soltanto dell’diDuarte. La procura di ...

