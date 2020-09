Milano, esplosione in un appartamento: sei i feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Una forte esplosione ha preceduto un incendio in un appartamento di Milano, in Piazzale Libia: i feriti sono in totale sei, di cui uno grave. I dettagli della vicenda Molta paura tra gli abitanti di un palazzo in piazzale Libia, a Milano, che intorno alle 7 sono stati colti di sorpresa da un forte boato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Una forteha preceduto un incendio in undi, in Piazzale Libia: isono in totale sei, di cui uno grave. I dettagli della vicenda Molta paura tra gli abitanti di un palazzo in piazzale Libia, a, che intorno alle 7 sono stati colti di sorpresa da un forte boato … L'articolo proviene da www.inews24.it.

