Ufficiale | Leeds | Bielsa ha rinnovato

Il Leeds ha comunicato ufficialmente che Marcelo Bielsa, l'allenatore del club inglese, ha firmato il rinnovo per un'altra stagione. Il "Loco" Bielsa allena il Leeds dal 2018, quando arrivò dopo l'esperienza al Lille in Francia. Nella scorsa stagione ha riportato il club in Premier. #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club — Leeds United (@LUFC) September 11, 2020 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lo aveva detto poche ore e adesso è arrivata la conferma: Marcelo Bielsa è pronto ad un’altra stagione alla guida del suo Leeds. Dopo la storica promozione in Premier League, il Loco non si tira ...

