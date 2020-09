The Division 2: Ubisoft annuncia The Summit (Di venerdì 11 settembre 2020) In occasione del pre-show della sua conferenza stampa digitale, Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato “The Summit”, una nuova modalità di gioco in arrivo per gli utenti di Tom Clancy’s The Division® 2 Warlords of New York. La nuova modalità fa parte del Title Update 11, che sarà disponibile dal 22 settembre. Come parte del TU 11, la Stagione 3 inizierà con una nuova caccia all’uomo e alcuni importanti miglioramenti alle caratteristiche principali del gioco. Mentre The Summit e la Stagione 3 saranno accessibili solo ai possessori di Warlords of New York, i miglioramenti apportati al gioco saranno disponibili per tutti i giocatori. Tom Clancy’s The Division® 2 è attualmente disponibile per la ... Leggi su gamerbrain

