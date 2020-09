Giappone: Yuki Nagasato, la prima donna a giocare in una squadra maschile (Di venerdì 11 settembre 2020) La rivoluzione è cominciata un mese fa in Olanda. La diciannovenne Ellen Fokkema è diventata la prima ragazza a disputare partite ufficiali in una squadra maschile. La federazione olandese ha concesso ... Leggi su gazzetta

