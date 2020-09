Calciomercato Torino, l’Al-Nassr punta Iago Falque (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Torino: Iago Falque sarebbe finito nel mirino dell’Al-Nassr Il nuovo Torino di Marco Giampaolo, oltre a pensare agli acquisti, è a lavoro anche per le cessioni. Nella lista dei partenti c’è Iago Falque, anche se lo spagnolo vorrebbe giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sullo spagnolo, che piace anche al Benevento, ci sarebbe l’interesse dell’Al-Nassr. Per la squadra saudita, però, Iago Falque sarebbe un’alternativa di lusso nel caso in cui non dovesse arrivare Ramirez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020)sarebbe finito nel mirino dell’Al-Il nuovodi Marco Giampaolo, oltre a pensare agli acquisti, è a lavoro anche per le cessioni. Nella lista dei partenti c’è, anche se lo spagnolo vorrebbe giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sullo spagnolo, che piace anche al Benevento, ci sarebbe l’interesse dell’Al-. Per la squadra saudita, però,sarebbe un’alternativa di lusso nel caso in cui non dovesse arrivare Ramirez. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Suarez verso Torino aspetta il passaporto e... chiama #Chiellini - gkorps : RT @Maurone: Al #Torino langue tutto, troppo basse le offerte per giocatori come #Torreira e #JoaoPedro e pretese troppo alte per #Lyanco e… - Maurone : Al #Torino langue tutto, troppo basse le offerte per giocatori come #Torreira e #JoaoPedro e pretese troppo alte pe… - Toro_News : #Sondaggio | #Calciomercato, quanti giocatori dovrebbe cedere il #Torino dopo #Aina? - paologagne02 : RT @Silvio_Luciani: Ma sbaglio o quelli del prestito gratuito per #Torreira sono gli stessi che hanno scritto questa roba qua senza alcun f… -