Calciomercato Serie A – Affari e trattative 11 settembre – Addio Higuain – Papu Gomez resta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Calciomercato Serie A si appresta a dire Addio in modo definitivo a Gonzalo Higuain, il quale sta per trasferirsi negli USA, mentre il Papu Gomez ha declinato l’offerta milionaria araba per restare a Bergamo. Gli Affari e le trattative sono sempre in movimento e le prossime ore dovrebbero segnare altri sviluppi importantissimi per le squadre di Serie A. Addio Higuain La Juventus saluta Gonzalo Higuain. In volo per gli Stati Uniti, intesa totale con l’Inter Miami, ieri il Pipita non si è allenato con la squadra e il fratello Nicolas, a Torino, ha trovato l’intesa con la società. Il giocatore vola ora direzione States ... Leggi su giornal

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : #calciomercato #Higuain, addio #Juventus. Risolve il contratto e vola negli Stati Uniti: giocherà nell'#InterMiami… - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Higuain, addio #Juventus. Risolve il contratto e vola negli Stati Uniti: giocherà nell'#InterMiami https:/… - ginolat76 : Breve storia triste: -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com Giovedì 10 settembre presentazione ad Ascoli di “Non solo un gioco. Le Marche del calcio”

È il gioco più popolare al mondo, quello più praticato, amato e discusso, ma un tempo come oggi non è, ne potrebbe mai essere, soltanto un gioco. E non soltanto per i grandi interessi economici che gl ...

Thiesi calcio: l'amichevole contro la Torres finisce 0 a 2

È un Thiesi calcio molto determinato quello che si avvicina all'esordio ufficiale di domenica prossima 13 settembre, in trasferta contro il Bonorva, nel primo turno valevole per la Coppa Italia di Pro ...

È il gioco più popolare al mondo, quello più praticato, amato e discusso, ma un tempo come oggi non è, ne potrebbe mai essere, soltanto un gioco. E non soltanto per i grandi interessi economici che gl ...È un Thiesi calcio molto determinato quello che si avvicina all'esordio ufficiale di domenica prossima 13 settembre, in trasferta contro il Bonorva, nel primo turno valevole per la Coppa Italia di Pro ...