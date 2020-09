È ufficiale, Sebastian Vettel in Racing Point dal 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - È ufficiale: Sebastian Vettel dall'anno prossimo correrà con la Racing Point. Il quattro volte campione del mondo, cui in primavera la Ferrari ha preferito per l'anno prossimo Carlos Sainz, ha firmato per la scuderia rosa. Lo ha annunciato il team britannico che dall'anno prossimo si chiamerà Aston Martin. Leggi su agi

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Ora è ufficiale, il team Racing Point di F1 ha ufficializzato l'arrivo dalla #Ferrari del pilota tedesco Sebastian #Vettel n… - sebavettels : RT @PieroLadisa: Ora è ufficiale: Sebastian #Vettel sarà un nuovo pilota Aston Martin. Auguro il meglio a Seb. Avrà un posto speciale nel m… - Nicosig1997 : RT @flackyjo: Quindi è ufficiale? Non ci posso credere. Il mio futuro lavorativo e quello di Sebastian Vettel, che mi hanno angosciato negl… - sebavettels : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Sebastian Vettel dal 2021 sarà un pilota Aston Martin-Mercedes #vettel #f1 #skymotori - OnoMoreTime : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Sebastian Vettel dal 2021 sarà un pilota Aston Martin-Mercedes #vettel #f1 #skymotori -