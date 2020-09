Bilancia (Di giovedì 10 settembre 2020) “Meno le persone sono intelligenti, meno pensano che l’esistenza sia misteriosa”, scriveva il filosofo Arthur Schopenhauer. Condivido questa riflessione, e anche il suo opposto: più le persone sono intelligenti, più pensano che l’esistenza... Leggi Leggi su internazionale

mrvkinney : peccato che anna non è della bilancia :/ - Monicaalefede : @erry1976 Se ti avanza un Bilancia...chiama?? - ytali_ : Manca una decina di giorni alle elezioni del nuovo sindaco: per chi voterà #Venezia? Parliamo di quella insulare, c… - Scontiamolo : IN SCONTO: Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesa Persona Digitale impedenziometrica Diagnostica Bluetooth Digi… - satellix1966 : Lui è stato ucciso da tre bestie di immigrati,come mai nessuno dei #giornalisti e #vip di sx lo menzionano? Questo… -