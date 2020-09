Bce: Lagarde conferma, 'inflazione area euro a +0,3 in 2020, +1% in 2021' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nell'area dell'euro l'infazione tendenziale "dovrebbe attestarsi a +0,3% nel 2020, a +1% nel 2021 e a +1,3% nel 2022". Ad annunciarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo. "Rispetto alle proiezioni macroeconomiche di giugno 2020, la stima per l'inflazione per il 2020 resta invariata. Per il 2021 è stata rivista al rialzo. E' invariata per il 2022". Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : La #Bce lascia i tassi fermi a zero @ecb @Lagarde Confermati gli acquisti di debito col programma per l'emergenza… - mastrobradipo : #lagarde nei prossimi anni vorremmo vedere completamento dell'unione bancaria e unione dei mercati capitali almeno… - Gianluc68325330 : RT @giuslit: Il vocabolario della Lagarde è sempre quello: monitoring carefully, assessing, rebound, uncertainty, significant, headwinds, p… - Krazy9Kat : RT @giuslit: Il vocabolario della Lagarde è sempre quello: monitoring carefully, assessing, rebound, uncertainty, significant, headwinds, p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La #Bce lascia i tassi fermi a zero @ecb @Lagarde Confermati gli acquisti di debito col programma per l'emergenza pandem… -