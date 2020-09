"Un calcio sugli stinchi a Di Maio". Myrta Merlino, una verità esplosiva sul governo Conte: "Come vanno avanti" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Direttamente dalla Festa dell'Unità di Modena, Giuseppe Conte ha aperto al Mes, affermando che in caso di necessità sottoporrà la richiesta di attivarlo al Parlamento. Un colpo bassissimo al M5s, che contro il Mes ci ha costruito lunghi anni di campagna politica. E alle parole del premier dedica un tweet Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, che rilancia la sua riflessione in apertura della puntata di mercoledì 9 settembre: "Conte a Modena incassa il sì al referendum del Pd e apre al Mes. Per Luigi Di Maio - rimarca la Merlino - il Mes è Come un calcio sugli stinchi e risponde no grazie". Dunque, la riflessione: "Si tratta tra calci e carezze, il ... Leggi su liberoquotidiano

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? 57' ?? Bosnia in vantaggio: gol di Dzeko, in mischia, sugli sviluppi di un calcio d'angolo ????????… - Ariachetira : RT @myrtamerlino: #Conte a Modena incassa il sì al referendum del #PD e apre al #MES. Per #DiMaio il MES è come un calcio sugli stinchi e r… - franco_sala : RT @myrtamerlino: #Conte a Modena incassa il sì al referendum del #PD e apre al #MES. Per #DiMaio il MES è come un calcio sugli stinchi e r… - RealMarilea : RT @myrtamerlino: #Conte a Modena incassa il sì al referendum del #PD e apre al #MES. Per #DiMaio il MES è come un calcio sugli stinchi e r… - myrtamerlino : #Conte a Modena incassa il sì al referendum del #PD e apre al #MES. Per #DiMaio il MES è come un calcio sugli stinc… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio sugli Grottammare Calcio, dalla Fermana arrivano: Fuglini, Malavolta e Paniconi. Esordio in campionato a Colli Riviera Oggi La storia di Marta, da Monticello d’Alba a centrocampista della Fiorentina in serie A

«I miei obiettivi vanno di pari passo con quelli della mia squadra: fare e dare il meglio in ogni partita, vincere e puntare il più in alto possibile, costruendo i risultati con il lavoro sul campo».

Nuovi fondi o vecchio mondo: il bivio della Lega A. Viola per la rivoluzione, Lotito invece…

Abbracciare la strada della modernizzazione, riducendo il gap dalla Premier e dalla Liga, oppure fossilizzarsi su un modello di gestione del calcio imperniato su vecchie logiche di potere? Percorrere ...

«I miei obiettivi vanno di pari passo con quelli della mia squadra: fare e dare il meglio in ogni partita, vincere e puntare il più in alto possibile, costruendo i risultati con il lavoro sul campo».Abbracciare la strada della modernizzazione, riducendo il gap dalla Premier e dalla Liga, oppure fossilizzarsi su un modello di gestione del calcio imperniato su vecchie logiche di potere? Percorrere ...