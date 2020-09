Tempo delle Donne, questo fine settimana le ri-Generazioni in Triennale (Di mercoledì 9 settembre 2020) E siamo a quota sette. Sette edizioni della manifestazione ideata nel 2014 da La 27esimaora, il blog femminile del Corriere della Sera. «Forse questa è la più importante di tutte: cade in un momento storico cruciale, senza precedenti» osserva Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicario del Corriere. «L’obiettivo quest’anno è offrire storie, idee, spunti per rispondere al desiderio di rinascita – individuale e collettiva – sollecitato dalla pandemia. Ri-Generazioni, il titolo che abbiamo scelto, allude pure a un altro intento: studiare le asimmetrie non solo tra uomini e Donne – come facciamo per tradizione – ma anche fra Generazioni. Se c’è un rischio clamoroso oggi è che tutte le formule e gli investimenti della ripartenza non muovano dai ... Leggi su iodonna

MarioManca : Gli attacchi insensati e carichi di odio nei confronti di Emma, una persona perbene, una delle più disponibili che… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho posto delle domande al governo, tramite una lettera al Corriere, non ho dato giudizi. Se fosse vero ch… - forza_italia : Sei mesi di tempo per riorganizzare la riapertura delle scuole. Mancano banchi monoposto e insegnanti. Questo gover… - byluke69 : RT @antonellor68: @diMartedi @La7tv @luigidimaio @nzingaretti @robersperanza @pbersani @ilariacapua @GassmanGassmann @bgallavotti @Cottarel… - iceTeaSince1856 : RT @MissisJekyll: È la somma delle esperienze vissute che nel bene e nel male #miHaReso ciò che sono, ora è il momento di farne tesoro e v… -