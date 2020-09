Scappano da Windsor per partecipare a un rave party: arrestate 13 guardie della Regina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le guardie della Regina fuggono da Windsor per partecipare a un rave party: arrestati in 13 Tredici guardie della Regina Elisabetta hanno infranto le regole di sicurezza (venendo meno all’obbligo di difendere Sua maestà la Regina e suo marito Filippo) per partecipare a un rave party. Marito e moglie, all’epoca dei fatti, si erano isolati nel castello di Windsor come precauzione dal Coronavirus, ma la sicurezza reale è stata messa a dura prova dopo la fuga di massa delle guardie che, anziché presidiare la dimora reale, hanno ben pensato di ... Leggi su tpi

