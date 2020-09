Renzi: "Con Salvini e Meloni al governo non avremmo preso i 209 miliardi del Recovery Fund" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Renzi ne è certo. Se al governo ci fossero stati i sovranisti Matteo Salvini e Giorgia Meloni "i 209 miliardi del Recovery Fund non li avremmo presi. A noi ci ha salvato l'Europa".Ospite stamane di Coffee break su La7 Renzi rivendica indirettamente l’operazione di far nascere il Conte 2, di cui fu acclamato regista. Il leader di Italia Viva, contro i continui attacchi di Lega e FdI, a Conte suggerisce di "andare in Parlamento e di sfidare le opposizioni e dire: se avete idee migliori le prendo". Recovery Fund, Conte: 'Risultato che appartiene all'Italia. Grazie a maggioranza e opposizione' A poche ore dal rientro da Bruxelles, il Presidente ... Leggi su blogo

