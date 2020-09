Pontassieve, Salvini vittima di un’aggressione: “Che vergogna, la violenza no” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In visita a Pontassieve, Matteo Salvini è stato vittima di un’aggressione. Una donna, dopo avergli strappato la camicia, si è impossessata di una catenina che il leader della Lega aveva al collo Una mattinata non semplice per Matteo Salvini. Nel corso del tour elettorale per le imminenti elezioni Regionali, il leader della Lega ha fatto … L'articolo Pontassieve, Salvini vittima di un’aggressione: “Che vergogna, la violenza no” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

