Lav: trovato in pessime condizioni e sequestrato pappagallo Ara (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – Su denuncia LAV, grazie alla segnalazione di una cittadina, questa mattina la Polizia di Roma Capitale, U.O. IX Roma Eur, e’ intervenuta, a seguito del gia’ avvenuto sequestro, nelle operazioni atte alla presa in custodia del pappagallo appartenente alla specie Ara Chlororopterus, rinvenuto, presso un vivaio del quartiere Laurentino, in pessime condizioni di detenzione e affidato in custodia a LAV che si fara’ carico delle sue cure, presso il Centro di Recupero per animali salvati di Semproniano, in Toscana (www.lav.it/semproniano). All’origine dell’operazione odierna, la segnalazione di una cittadina, che non e’ restata indifferente alle condizioni visibilmente inadeguate in cui l’animale veniva tenuto, contattando il Presidente della LAV, che e’ intervenuta ... Leggi su romadailynews

clouudynight : @lav__lav_ oddio sì anche io, chissà come sono :( poi tutte le volte che sono andata in aereo ho sempre trovato una… -

Ultime Notizie dalla rete : Lav trovato Lav: trovato in pessime condizioni e sequestrato pappagallo Ara RomaDailyNews Laurentino: pappagallo nel vivaio trovato in pessime condizioni, affidato alle cure della LAV

Questa mattina – mercoledì 9 settembre – le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato avvio alle operazioni di presa in custodia del pappagallo appartenente alla spe ...

Piancavallo, agnellini e una capra incinta abbandonati nel furgone incustodito

AVIANO - Una decina di agnellini, alcuni dei quali morti, e una capra incinta, anch'essa già morta, all'interno di un furgone incustodito. Questo lo spettacolo che si è trovato davanti ieri un gruppo ...

Questa mattina – mercoledì 9 settembre – le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato avvio alle operazioni di presa in custodia del pappagallo appartenente alla spe ...AVIANO - Una decina di agnellini, alcuni dei quali morti, e una capra incinta, anch'essa già morta, all'interno di un furgone incustodito. Questo lo spettacolo che si è trovato davanti ieri un gruppo ...