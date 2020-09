Destiny 2: Oltre la Luce, gameplay trailer sui Cacciatori Revenant (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bungie ha divulgato, tramite comunicato stampa, un nuovo gameplay trailer per Destiny 2: Oltre la Luce che stavolta va a mostrare i Cacciatori Revenant Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un gameplay trailer per i Titani Behemoth che saranno presenti in Destiny 2: Oltre la Luce. Stavolta, Bungie ha voluto introdurre una nuova forma di vita che sarà sempre protagonista del nuovo DLC che riceverà il suo game as a service più apprezzato. Vi ricordiamo che Oltre la Luce sarà disponibile dal 22 settembre venturo. Parliamo quindi stavolta dei Cacciatori Revenant, il cui ... Leggi su tuttotek

GameSailors : Destiny 2: Oltre la Luce - trailer dei Cacciatori Revenant! - News - SerialGamerITA : Destiny 2: Oltre la Luce, il nuovo trailer è sui Cacciatori Revenant - badtasteit : #Destiny2: Oltre la Luce, il nuovo trailer svela le abilità dei Cacciatori Revenant - Console_Tribe : Destiny 2: Oltre la Luce, trailer per i Cacciatori Revenant - - GamingTalker : Destiny 2 Oltre la Luce, trailer del gameplay dei Cacciatori Revenant -