Bimbo ricoverato | medico positivo e verifiche in asilo

La Spezia, 9 settembre 2020 - Tra i ricoverati di giornata ci sono anche un bimbo piccolo e la mamma: entrambi della Spezia, entrambi positivi, sotto cura all’ospedale Gaslini di Genova. Per loro una ...

In attesa della riapertura generale della scuola italiana il prossimo 14 settembre, con asili e alcune scuole già aperte da soli 2 giorni i casi di coronavirus iniziano ad emergere e la situazione va ...

