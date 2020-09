Tavecchio è d’accordo con De Laurentiis: “Per la Nations League ha prevalso l’aspetto economico” (Di martedì 8 settembre 2020) L’ex presidente FIGC Carlo Tavecchio, è intervenuto in diretta a radio Punto Nuovo sul tema della Nations League? “Ciò che sta accadendo, ha creato disastri economici incredibili. Auguro alle società professionistiche di recuperare ciò che hanno perso. Lo stesso vale per la UEFA: hanno perso tutta la capacità di raccolto e di gestione. Gestiscono 50 Nazioni e hanno bisogno di risorse per farlo, se non fanno grandi tornei, il problema è che si va sempre più in fondo. Alla fine il punto di vista economico ha prevalso su quello sportivo, sono d’accordo con il presidente del Napoli, De Laurentiis. Gli staff medici devono prendersi le loro responsabilità: se un soggetto non ha una preparazione tale da non rischiare, devono dirlo i ... Leggi su ilnapolista

