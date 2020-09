Sciopero della fame perché è in isolamento, Cesare Battisti torna a far discutere (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti torna a far discutere, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo ha scritto una lettera dal carcere per annunciare di aver iniziato lo Sciopero della fame e rifiuterà la terapia per le malattie di cui soffre contro il regime di isolamento. "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo Sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia" ha scritto Battisti in una lettera inoltrata al suo avvocato Davide Steccanella.L’ex terrorista, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza, ha iniziato lo Sciopero ... Leggi su ilfogliettone

