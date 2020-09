Ceferin: «Supercoppa test per riportare tifosi allo stadio» (Di martedì 8 settembre 2020) “La prossima sfida è quella di riportare la parte più importante del calcio, ovverosia i tifosi, allo stadio. E la Supercoppa a Budapest sarà un test pilota”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, intervenuto all’apertura dei lavori per la 24esima Assemblea Generale dell’Eca. “Anche se fossimo scrittori non avremmo saputo immaginare una storia … L'articolo Ceferin: «Supercoppa test per riportare tifosi allo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

