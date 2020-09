Barbara De Santi fuori da UeD, ecco perché non è più in studio: cosa fa adesso (Di martedì 8 settembre 2020) Era attesissima la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, non foss’altro per il grande ritorno in studio di Gemma Galgani dopo il lifting a cui si è sottoposta durante l’estate e il confronto con Nicola Vivarelli. Così, il 7 settembre pomeriggio, il pubblico di Maria De Filippi ha ritrovato i protagonisti del dating show. Nuovo studio, nuovo format (trono classico e trono over non sono più separati) e vecchie conoscenze. Non tutte in realtà: i più attenti hanno subito notato l’assenza di una delle grandi protagoniste. Dov’era Barbara De Santi, la ‘prof del trono over’? Nessuna traccia della dama nella prima puntata di questa nuova edizione di UeD e, stando a quanto riportano le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, non è ... Leggi su caffeinamagazine

StraNotizie : Barbara De Santi: ecco perché non è più a Uomini e Donne - moremysmile : RT @gabrielsniceass: non ce la faccio barbara de santi mi manchi come l’aria #uominiedonne - lontanissimo_ : RT @gabrielsniceass: non ce la faccio barbara de santi mi manchi come l’aria #uominiedonne - tobeflai : RT @chapmns: non vedo la regina e per regina intendo barbara de santi where is she sono molto delusa #uominiedonne - chapmns : non vedo la regina e per regina intendo barbara de santi where is she sono molto delusa #uominiedonne -